Marcelo Ríos quiere conocer a Ricardo Arjona: Le tengo un tema, lo tiene que cantar

Marcelo Ríos sorprendió al revelar sus gustos musicales y afirmó que le gustaría conocer al cantante guatemalteco Ricardo Arjona, a quien, incuso, le tiene una canción para que la interprete.

"A mi compadre Arjona todavía lo estoy esperando. Me llegó un recado de la secretaria, que me había dicho que lo iba a llamar o que lo llamara yo. Ahora anda en un tour no sé dónde, pero algún día lo voy a conocer para que me haga una canción", dijo el ex número uno del mundo a La Tercera.

"Tengo ganas de conocerlo, le tengo el tema y él lo tiene que cantar. Tengo las ideas, pero necesito el cantante", agregó Ríos.

Sobre la elección de Arjona, el "Chino" destacó sus letras: "Tiene una canción, La Nena, que es de una niña que se raptan. No la canta nunca, pero es fuerte. Lo escuchaba hace 15 años, en el gimnasio.

"También vi al hueón jugando tenis, así que algo debe cachar", finalizó Ríos, quien va a disputar un partido de exhibición frente a Álex Corretja el próximo 1 de julio.