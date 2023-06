Marcelo Ríos respondió a comprometedor audio filtrado por Daniella Chávez

La polémica suscitada a partir de los dichos de Daniella Chávez, quien acusó al extenista Marcelo Ríos de hacerle una propuesta sexual, sumó un nuevo capítulo luego de que se develara la respuesta del otrora número uno del mundo a la modelo.

La encargada de contar la versión de Ríos fue la periodista Cecilia Gutiérrez, quien en el programa "Zona de Estrellas", de Zona Latina, contó que charló con el zurdo.

"Me dice que efectivamente él le dijo lo que aparece grabado, el audio es de él, es real. Sin embargo dice que en ningún momento la trató de prostituta, que nunca ocupó esa palabra, que no le ofreció dinero, un pago ni le preguntó si cobraba o no, nunca hubo un atisbo de tratarla de prostituta", señaló.

"Incluso, me envía los mensajes donde ella le dice: 'Te voy a funar', y él le responde: 'Yo sé que no eres prostituta, si te dije eso, es en onda chiste, te pido perdón. Yo nunca he hablado mal de ti'", narró la reportera de farándula.

"Lo que dice Marcelo Ríos es que este mensaje es antiguo, que él estaba separado en esa época de Paula Pavic. Ellos están muy bien por estos días, están arreglando sus diferencias, y que le parece que esta es una funa por querer hacerle daño, y que no tiene otro fin", concluyó.