Marcelo Ríos sobre Paula Pavic: Está metida en cosas que no me gustan

La leyenda del tenis nacional Marcelo Ríos comentó la crisis que vive con su esposa Paula Pavic, quien hace algunos meses le pidió el divorcio, aunque semanas después parecía que iba a haber una reconciliación entre ambos.

Paula Pavic, esposa de Marcelo Ríos, ingresó una moción de divorcio en Estados Unidos #CooperativaContigo https://t.co/CjSlpGL15r pic.twitter.com/2exf9YzxwP — Al Aire Libre en Cooperativa (@alairelibrecl) March 24, 2023

[VIDEO] ¿Reconciliación? El apasionado beso de Marcelo Ríos con Paula Pavic #CooperativaContigo https://t.co/tPrk2KSCCR pic.twitter.com/E4BYz5x8FA — Al Aire Libre en Cooperativa (@alairelibrecl) June 10, 2023

En el programa Podemos Hablar de Chilevisión, que será emitido el próximo viernes, Ríos expresó: "La relación está desgastada, hoy conversamos, hay hijos de por medio y estamos tratando de estar bien. Yo creo que nos hicimos mucho daño entre los dos. Lo que me deja tranquilo es que yo cuando conocí a la Paula estuvimos 13 años muy bien, pero con la Paula que conocí".

"Estamos en épocas diferentes de la vida... está metida en cosas que a mí no me gustan, y yo estoy metido en cosas que quizás a ella tampoco le gustan. No estamos en el mismo camino, no vamos alineados", cerró el "Chino".