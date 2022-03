Maria Sharapova fue objeto de críticas por participar en la Paris Fashion Week

La ex tenista rusa Maria Sharapova, ganadora de cinco Grand Slams, recibió una serie de críticas en redes sociales debido a que no ha manifestado una postura que condene la invasión de su país a Ucrania, liderada por el presidente Vladimir Putin.

Además, la ex número uno del ranking de la WTA participa en la Fashion Week de Paris, famoso evento de moda que se celebra por estos días en la capital francesa, representando a Dior, lo que le muestra completamente ajena a los sucesos que suceden en Europa del Este.

Por estos motivos, varios internautas cuestionaron esta actitud, pese a que en su llegada a la ciudad gala publicó una historia en Instagram en que abogó por la paz y "la seguridad y el futuro de nuestros hijos".

Incluso, un usuario de Twitter le enrostró que la tenista Anastasia Pavlyuchenkova brindó una entrevista a CNN para criticar a Putin, mientras que ella "apagó los comentarios de su Instagram", en una publicación desde París.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Sharapova (@mariasharapova)

You haven't changed condemned the genocide of Putin — Ben (@Ben38482232) March 2, 2022

.@MariaSharapova this is what you do. Not turning off comments on your social media platforms. https://t.co/xs4gh8n3wt — Foot Fault Tennis (@footfaulttennis) March 2, 2022

Wth sharapova is in paris too for Dior??? 👀👀👀 — Dale ❄ (@YOUNGRO_dale) March 1, 2022

O país dela em guerra com a Ucrânia e a Sharapova a ser influencer para a Dior, em Paris. — João Pedro (@JoaoPedroTL) March 1, 2022

@MariaSharapova Hi Maria. It’s very strange that we don’t hear about you since the war of Russia against Ukraine!!! What do you think about that? — Fabian Poncin (@PoncinFabian) March 1, 2022

Hey @MariaSharapova tell us what you think about Putin now?? https://t.co/lv06KnT3tL — bmaya (@bmaya8) March 1, 2022