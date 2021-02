Dominic Thiem: Extraño mucho a Nicolás Massú en Australia

El tenista austriaco Dominic Thiem, número tres del ránking mundial, disfrutó de un buen debut en el Abierto de Australia, al superar en sets corridos al kazajo Mikhail Kukushkin (90°). Sin embargo, expresó su pena al no tener al chileno Nicolás Massú a su lado.

Luego de su victoria, el finalista de la pasada edición del primer Grand Slam del año señaló: "Extraño mucho a 'Nico'. Solemos preparar mucho cada partido de una manera especial".

"Sé que tengo un gran equipo que me está acompañado aquí, pero espero que Nico pueda sumarse pronto para los próximos torneos", añadió.

Massú no pudo acompañar a Thiem al gran certamen oceánico al haber dado positivo en un test de coronavirus.

