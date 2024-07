Nicolás Jarry llegó a París 2024 y reconoció que tiene la persona indicada para preguntarle cómo jugar esta competencia

La delegación chilena se empieza a completar en Francia para los Juegos Olímpicos de París 2024, donde ya arribó Nicolás Jarry, que será el abanderado de nuestro país y que reconoció ya tiene a quien mejor le pueda aconsejar para este tipo de competencias.

El actual 24º jugador del orbe habló en su arribo con los medios sobre la afección a su oído, y señaló que va camino a una mejoría, aunque aún no está a plenitud, ya que en una escala de uno a diez, manifestó “estoy siete u ocho, con un poquito de incertidumbre de cómo llegó, he venido entrenando bien la última semana, la lesión va cada vez mejor, falta un par de semanas para estar recuperado al cien por ciento”.

Nicolás Jarry tiene al indicado para aconsejarle cómo jugar en París 2024

El técnico del equipo chileno será Nicolás Massú, quien hace veinte años logró un doble oro olímpico en Atenas 2004, por lo que Jarry reseñó que tiene en él la persona indicada para ser aconsejado: “tenemos un buen capitán que lo hizo muy bien en este tipo de competencias y le haré muchas preguntas de cómo fue su experiencia, de qué sintió”.

El Príncipe que en ese entonces tenía nueve años no recuerda mucho del logro de Massú, pero sí sabe dimensionar lo alcanzado: “se cumplen 20 años, no me acuerdo mucho, salvo de lo increíble que fue y el logro, que ahora viviendo en el momento que estoy como tenista, fue increíble lo que hizo ‘Nico’”.

Nicolás Jarry será el abanderado de nuestro país en la ceremonia inaugural que se realizará este día viernes 26 de julio en el río Sena.