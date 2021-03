Massú recordó sus medallas olímpicas: Nunca tuve miedo, vi la oportunidad y fui a buscarla

El legendario ex tenista nacional Nicolás Massú recordó la obtención de sus dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, desclasificando pasajes de sus partidos decisivos, y asegurando que siempre tuvo confianza en quedarse con las preseas.

Massú dijo en el programa De Tú a Tú de Canal 13 que "nunca tuve miedo, vi la oportunidad y fui a buscarla", recordando que antes del último set en la final de singles contra Mardy Fish "fui al baño, me miré al espejo y me dije: 'Anda y lucha hasta el final porque a lo mejor esta oportunidad no la vas a tener nunca más'".

Sobre ese duelo definitorio con Fish agregó que "había dormido muy poco, estaba muy cansado, pero recuerdo un punto en que el árbitro se equivocó. Esa situación adversa hizo que me motivara y sumado al poco descanso, ir a ganar con todo en contra".

Además, el "vampiro" reconoció que le guarda el mismo cariño a las dos medallas doradas: "Una la valoro mucho porque fue en singles y uno siempre juega en esa modalidad y la otra porque la gané con un gran amigo como Fernando González".

Finalmente recordó sus inicios en el tenis: "Para ganarme había que pegarme con un palo en la cabeza, porque a diferencia de los europeos que estaban a una hora en avión de su casa, yo me quedaba allá. No me iba a quedar perdiendo un lunes y solo entrenando hasta el domingo, mientras todos los demás jugaban".