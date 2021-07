Massú revivió el "nada es imposible" en un comercial: No tengo problema en reírme de mí

El doble campeón olímpico Nicolás Massú mostró su faceta más lúdica en un comercial que grabó para una empresa telefónica y lo hizo reviviendo su más recordada frase "Yo creo que nada es imposible"

"Lo pasé muy bien, me sentí muy bien. Es un spot donde yo entrego un mensaje motivador de que sí se puede. Se hace a través de algunas frases que he dicho a lo largo de estos años, pero me parece que quedó bien porque tiene mucho humor", contó el ex tenista en diálogo con Las Últimas Noticias.

Y fue más allá contando que no tiene problemas en reírse de sí mismo. "Cuando esto cómodo, no hay problemas, y además creo que este comercial muestra lo que es mi sello, esa garra y esa pachorra de nunca dar por perdido un partido", comentó.

Y el doble campeón en Atenas sigue dándole valor a lo hecho en 2004: "Es bien impresionante lo que se logró ahí y es algo que quedó en la historia de cada país. Cada cuatro años como que viene más fuerte, y eso también me lo hacen saber no sólo en Chile, sino en el extranjero. Con los años, uno le va tomando más el peso y también me voy acordando de cada detalle", contó.