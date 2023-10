Juanito Jarry otra vez acaparó las cámaras en Shanghai

El hijo mayor del tenista chileno Nicolás Jarry, Juanito Jarry, se convirtió en uno de los grandes protagonistas durante la participación de su padre en el Masters de Shanghai y otra vez se robó las cámaras, esta vez durante la derrota contra Grigor Dimitrov.

El pequeño estuvo en uno de los palcos mientras se desarrollaba el encuentro y fue captado alimentándose y jugando con un tenedor, así como también viendo dibujos animados en un teléfono móvil, en compañía de su madre, Laura Urruti.

Nicolás Jarry perdió en dos sets a manos de Grigor Dimitrov, aunque firmó su mejor actuación en un Masters 1.000.

"Is that Tennis TV on?" 📺



We should be so lucky 🥹#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/wZlh4oe9jW