Nicolás Jarry: Estoy jugando bien los puntos importantes y tengo muy buena concentración

Nicolás Jarry (75° del ránking) doblegó con autoridad este miércoles al estadounidense Denis Kudla (79°) e ingresó al grupo de los ocho mejores en el ATP 250 de Ginebra. Para el chileno, el buen presente se justifica en su comodidad y concentración dentro de la cancha. Destacó además la importante mejora que consiguió al cambiar su estilo de saque.

"La verdad es que de a poquitito me estoy sintiendo cada vez más cómodo y eso es lo que me pone más tranquilo. La verdad es que he tenido partidos muy apretados no sintiéndome bien y ahora de a poco me estoy sintiendo cada vez mejor, estoy jugando bien los puntos importantes y estoy con muy buena concentración dentro de la cancha", dijo el "Príncipe" al corresponsal de Al Aire Libre en Cooperativa Matías Alarcón luego de su último duelo.

"No me estoy desconcentrando con las cosas exteriores o con mis propios pensamientos y eso es súper bueno, me tiene más enfocado y en una misma línea independiente de si el resultado en puntos es bueno o malo", agregó.

Jarry acusaba hasta hace poco molestias en su brazo derecho al momento servir. Bajar la potencia de los tiros fue una opción descartada, puesto que es su principal arma dentro de los duelos, por ello optó a un cambio de estilo que le favoreció de forma sustacial.

"Está bien bueno el cambio, ayudó mucho el haber hecho el gesto anterior para corregir la biomecánica y ahora estoy intentando seguir sumando y seguir sintiéndome cómodo, que por momentos por un cambio de movimiento completo me siento incómodo, pero la verdad es que lo vale", dijo respecto al tema.

Sobre sus sensaciones de dolor, explicó que "por ahora (siento) un poquito menos, se mantiene. Sigue estando por momentos, pero que se mantenga y no sea exagerado como antes es una ayuda muy grande".

El próximo partido que tendrá Jarry en el certamen suizo será con el japonés Taro Daniel (107°), que esta jornada eliminó al también chileno Cristian Garin (37°) por por 6-2, 4-6 y 6-4.