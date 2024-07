Nicolás Jarry evidenció preocupación por su presente tras quedar fuera de Wimbledon

El chileno Nicolás Jarry, 20° de la ATP, tuvo una amarga jornada este lunes al sufrir un debut y despedida en Wimbledon, pero aquel traspié no fue lo único que dejó una cuota de preocupación en la raqueta nacional.

Es que era sabido que la 'Torre' llegaba a disputar el tercer Grand Slam de la temporada con muy poco rodaje sobre césped debido un síndrome de vértigo que lo afectaba desde hace semanas, y que lo privó de poder hacer una correcta preparación.

Por esto, tras el duelo en el que cayó ante el canadiense Dennis Shapovalov, Jarry comentó que: "No me siento bien, no vengo sintiéndome bien y no me voy a sentir bien pronto, pero muy contento con mi entrega, con haberme dado la posibilidad de jugar en Wimbledon, un torneo muy especial y he trabajado muy duro estas últimas dos semanas, con todo lo que me pasó, para intentar llegar".

"Lo fome es que la única solución de lo que me pasa es seguir dándole. Tengo que ir aceptando el cómo me voy sintiendo, los avances, sea la rapidez que sea, y tengo que entrar a la cancha, porque es lo que toca y poco a poco me iré sintiendo mejor", añadió al respecto.

¿Qué viene para Nicolás Jarry de cara a París 2024?

Luego de esta fugaz participación en Wimbledon, Jarry deberá esperar para afrontar los torneos de Gstaad y Kitzbuhel, este mes de julio, en lo que será su vuelta a la arcilla con miras a la participación que tendrá en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde en el tenis individual representará a Chile junto a Tomás Barrios y Alejandro Tabilo.