Nicolás Jarry tuvo una rápida despedida en Wimbledon

Nicolás Jarry (19º del ranking ATP) se presentó a Wimbledon sin estar en sus mejores condiciones, luego que una infección le provocara pérdida en el equilibrio e incluso se temió por su presencia en el Grand Slam londinense, donde de paso llegó como el número dos de Chile, ya que Alejandro Tabilo (19º) con su título en Mallorca lo desplazó.

Para infortunio del Príncipe el sorteo lo situó con el canadiense Denis Shapovalov (121º) cuyo ranking actual más allá del puesto cien del mundo es poco realista, ya que una lesión lo dejó muy postergado, pero su talento lo llevó a ser top ten del planeta, y más aún se desempeña en buena forma en el césped, lo que evidenció desde el primer momento en el court 14.

La primera manga para Shapovalov fue un dominio de total autoridad donde se impuso por 6-1. En el segundo set Jarry puso mayor oposición, pero no le alcanzó y cayó 7-5, lo que terminó sellando prácticamente el partido, dado que en el tercer set no pudo ofrecer resistencia y con un 6-4 para el canadiense se terminó la participación del príncipe. Una hora y 53 minutos, para una dolorosa eliminación.

Seed toppled 💪@denis_shapo downs No.19 seed Jarry 6-1, 7-5, 6-4 to storm into the second round 🇨🇦#Wimbledon pic.twitter.com/msOl5BS0G0