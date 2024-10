Nicolás Jarry tuvo dificultades para inquietar a Carlos Alcaraz y dijo adiós al Masters de París

Una amarga eliminación sufrió este martes el chileno Nicolás Jarry (37° del ranking mundial) en el Masters 1000 de París-Bercy, al caer en la segunda ronda ante el poderío del español Carlos Alcaraz, número 2° del planeta.

El representante nacional venía de una gran victoria en su debut en el torneo sobre el italiano Lorenzo Sonego, por lo cual podía parecer que presentaría más dificultades ante Alcaraz.

Sin embargo, el arranque de Jarry ante Carlitos no fue el mejor, y el resultado final dejó en evidencia que el joven murciano terminó mejor parado en la carpeta parisina. La derrota terminó en un 5-7 y un contundente 1-6 en una hora y 30 minutos de juego.

En la primera manga del partido había cierta superioridad de Alcaraz en cuanto al golpeo e intercambio de lado a lado de la cancha con Jarry, y aunque el chileno intentaba batallar en cada punto, no era suficiente para incomodar al europeo.

Es más, Jarry pasó de estar 0-3 abajo en el capítulo inicial del partido y luego 2-5 a poder emparejar a 5-5 la cuenta, pero la reacción de Carlitos fue más efectiva y tras asegurar con firmeza un juego de servicio, convirtió un decisivo segundo quiebre a Jarry que le permitió cerrar el primer parcial.

Y, en la segunda manga la situación se volvió aún más complicada para la Torre, que se encontró con un rival ya muchísimo más confiado y seguro en cada intervención en la pista, lo que quedó en manifiesto con el 6-1 que le propinó el número 2° de la ATP.

