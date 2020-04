Nicolás Jarry y su castigo: 11 meses es mucho tiempo para una persona que no hizo trampa

El tenista chileno Nicolás Jarry profundizó sobre el castigo de la Federación Internacional de Tenis (ITF) por su caso de dopaje y señaló que los 11 meses de sanción fueron excesivos "para una persona que no hizo trampa".

"Ellos creen que hice algo que merece una sanción tan grave como los 11 meses. Y es dejar a un deportista once meses sin trabajo, diciéndole que de verdad hizo algo malo cuando en verdad no hice nada malo. 11 meses es mucho tiempo para una persona que no hizo trampa", declaró a La Tercera.

Jarry aclaró que aceptó la sanción de la ITF, pero nunca aceptó la culpabilidad del dopaje.

"La sanción es porque hay reglas que dicen que yo soy responsable de todo lo que hay en mi cuerpo. Reglas que están ahí y tengo que aceptar", comentó.

En la misma línea, pese al castigo, afirmó que lo más importante en este minuto es su reputación: "Hacer trampa es algo con lo que estoy totalmente opuesto. Sacar ventaja es algo que no he hecho en mi vida".

El "Príncipe" también reveló los duros momentos que vivió a partir del instante en que fue acusado de dopaje.

"Que te acusen así, de hacer trampa, es muy doloroso. Por lo menos para mí. Cuando supe la noticia no lo podía creer. Me puse a llorar por varios minutos", contó, agregando que buscó ayuda en un psicólogo personal.

"Toqué fondo varias veces durante estos meses y ya sabía que no podía salir solo. No solo quería salir del hoyo, sino aprender y mejorar. Y necesitaba ayuda", detalló.

Finalmente, agradeció el apoyo de todos quienes lo han apoyado y creído en su inocencia, y sostuvo que su mayor lección fue "hay que tratar de sobreponerse, no quedarse con los brazos cruzados, y todo pasa por algo".

"No venía en un buen momento de mi carrera y necesitaba un segundo para parar y pensar y analizarme bien. Y eso es lo que he estado haciendo todo estos meses", aseveró.