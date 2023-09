Djokovic se emocionó hasta las lágrimas con recepción masiva en Serbia

El tenista Novak Djokovic, flamante campeón del US Open 2023, fue recibido con una masiva convocatoria en su país natal, Serbia, lo que le hizo emocionar hasta las lágrimas.

En imágenes divulgadas por la televisión balcánica, el ganador de 24 Grand Slams apareció llorando ante la multitud de fanáticos que llegaron a manifestar su apoyo.

Djokovic ganó el pasado Abierto de Estados Unidos con un triunfo sobre Daniil Medvedev en la final.

Revisa las imágenes:

Omg, I can’t this 😢



Novak Djoković is in tears as his receives a heartwarming welcome in his hometown. Serbian National Team members are trying to console him ❤️@KSSrbije | @DjokerNole pic.twitter.com/HNPSbeZ0iB