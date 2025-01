Mucha tensión. Las polémicas que protagonizó Novak Djokovic en nueva victoria en Australia

El serbio Novak Djokovic (7°) avanzó a tercera ronda del Australian Open tras derrotar al checo Tomas Machac (25°), por parciales de 6-1, 6-4 y 6-4, en poco más de dos horas y 20 minutos de juego.

El exnúmero uno del mundo mostró un gran nivel, pero también protagonizó algunas polémicas, lo que viene siendo tendencia en Grand Slams.

Su próximo rival también es de República Checa: Jiri Lehecka (29°).

Djokovic parece fortalecerse cuando tiene controversias durante el compromiso y durante este duelo hubo dos situaciones que llamaron la atención, más allá de su excelente nivel.

La primera tiene que ver con los árbitros: Pese a que la tecnología siempre validó las decisiones de los jueces de línea, Novak se encargó de reclamar y de dedicarle algunos puntos, lo que tensó el ambiente.

Otros aspecto fue el público, el que molestó en algunos momentos durante el desarrollo del juego, por lo que Nole reclamó al árbitro central en más de alguna oportunidad, mientras que al final del encuentro lanzó desafiantes gestos.

