Novak Djokovic le confesó a Maria Sharapova que una vez jugó bajo los efectos del alcohol

El tenista número uno del mundo Novak Djokovic conversó con la rusa María Sharapova en un Instagram Live y recordó una hilarante anécdota y confesó que en una oportunidad ingresó a la cancha bajo los efectos del alcohol, situación que se produjo en un partido de Copa Davis por Serbia.

"Fue en 2011. Venía de ganar Wimbledon, de cumplir todos mis sueños. Viajé (para la Copa Davis) y estuve con el equipo, pero pedí no jugar ningún partido oficial aquel fin de semana en el que Serbia jugaba contra Suecia. Al final me sacaron a jugar el dobles el sábado. En ese partido, vamos a decir que no vi la bola claramente. Vamos a dejarlo ahí", señaló "Nole" en la ocasión.

Por su parte, Sharapova rememoró cuando conoció a Djokovic: "Nos conocimos en un evento de exhibición, ambos éramos muy jóvenes. No sé si en aquel momento ya habías ganado algún torneo, fue en un evento en La Quinta, Indian Wells. Jugamos un dobles mixto y dijiste que si ganabas tendríamos que cenar juntos. Ganaste y luego me di cuenta que de verdad lo decías en serio, así que acabamos yendo a un restaurante japonés aquella noche".

Finalmente, la europea hizo una reflexión sobre la paralización del tenis durante el período de coronavirus: "He estado leyendo mucho acerca de gente en la industria a las que considero mentores. Creo que hay mucha relación con todo lo que pasa en el tenis, cuando leo algo sobre el tema me ayuda a estar en sintonía con mi cuerpo. He pasado mucho tiempo leyendo sobre las funciones metabólicas de nuestro cuerpo, sobre nuestra salud mental y nuestra salud espiritual".

"En ese sentido, siempre he tratado de ser consciente y aplicar un enfoque holístico a mi vida y a mi tenis. Todo lo que hacemos antes de salir a la pista, cómo te sientes contigo mismo, creo eso tiene un enorme peso en lo que pasa dentro de la pista. Por eso he tratado de ganar conocimientos a la hora de conocerme mejor, de seguir aprendiendo, porque el tenis se sigue dando durante 11 meses al año, desgasta muchísimo", cerró.

Revisa la conversación de Djokovic y Sharapova: