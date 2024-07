Novak Djokovic mostró algunas dudas en su avance a la tercera ronda de Wimbledon

El serbio Novak Djokovic (N°2 del ranking ATP) avanzó con algunas complicaciones a la tercera ronda de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, al vencer este jueves por 6-3, 6-4, 5-7 y 7-5 al británico Jacob Fearnley (N°277).

Nole tuvo pasajes buenos en el partido, principalmente en los dos primeros sets, pero luego entró en un nivel dudoso, con muchas quejas e intermitencias, permitiéndole a su rival alargar el partido a un cuarto set.

Ahí el número dos del mundo volvió a reencontrarse con su juego, apeló a su jerarquía y logró cerrar el partido a su favor, instalándose en la tercera ronda del certamen londinense.

Ahora Djokovic, que al término del partido reconoció estar sintiéndose mejor de la operación a su rodilla derecha, se enfrentará el australiano Alexei Popyrin (N°47), verdugo del argentino Tomás Etcheverry (N°31).

Novak Djokovic does the job in a fabulous contest on Centre Court 🇷🇸



British wild card Jacob Fearnley gave the No.2 seed a real test, but Djokovic prevailed 6-3, 6-4, 5-7, 7-5!#Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/hd9WFswG8f