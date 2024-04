Revelan los motivos por los que Novak Djokovic despidió a Goran Ivanisevic

Un mal arranque de temporada, discusiones y mala planificación surgen como principales motivos que tuvo el serbio Novak Djokovic para despedir a su ahora ex entrenador, Goran Ivanisevic, con quien llevaba casi 5 años trabajando.

El miércoles de la semana pasada, Djokovic sorprendió al mundo del tenis tras anunciar a través de sus redes sociales que su entrenador, Goran Ivanisevic, ya no iba a formar parte de su equipo de trabajo.

Sin embargo finalmente se dio a conocer el verdadero motivo por el cual el serbio decidió despedir al ex tenista de Split. "Nole" no tuvo su mejor inicio de temporada y, si bien alcanzó la semifinal del Abierto de Australia, su rendimiento no fue el esperado. La sorprendente derrota ante Jannik Sinner en la segunda ronda de Indian Wells aumentó la molestia del tenista y decidió dar un giro de 180 grados a su futuro.

Según DSports, fuentes cercanas a Djokovic afirmaron que, luego de perder dicho partido, Novak e Ivanisevic discutieron fuertemente tras haber entrenado poco, mal y de mala gana, citando al medio Sportskeeda. Por lo demás, la planificación que tenía como objetivo el tenista habría agrandado el malestar entre ambos.

Finalmente, Djokovic no ha dado a conocer el nombre de quien ocupará el lugar que dejó Goran. "No tengo una idea clara de quién será mi nuevo entrenador, o si lo tendré. He tenido entrenadores desde que era joven y ahora intento sentir por mí mismo qué necesito", sentenció el serbio.