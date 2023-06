Roger Federer fue homenajeado en Halle en la antesala al Jarry-Tsitsipas

El exnúmero uno del ranking ATP Roger Federer, retirado de la actividad, fue homenajeado este miércoles en el ATP de Halle en la antesala al duelo entre Nicolás Jarry y Stefanos Tsitsipas, por los octavos de final.

La exraqueta suiza llegó hasta la cancha principal del campeonato alemán, que ganó en 10 oportunidades, y recibió honores de parte de la organización.

𝐑𝐅 is honoured in Halle 🐐@ATPHalle welcomes back 10-time champion @rogerfederer On #RogerFedererDay! ❤️#TerraWortmannOpen pic.twitter.com/4YybSmiQBS