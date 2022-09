Se va una leyenda: Roger Federer anunció su retiro del tenis

El suizo Roger Federer dio a conocer este jueves su decisión de poner punto final a su extraordinaria y exitosa carrera en el tenis, a los 41 años.

El helvético, ex número uno del mundo y ganador de 20 títulos de Grand Slam, hizo el anuncio de su retirada a través de un video y una declaración subidos en sus redes sociales.

Según sus dichos, ésta se hará efectiva al término de la Copa Laver, que se disputará en Londres del 23 al 25 de este mes.

Federer tiene 41 años y dirá adiós tras "una aventura maravillosa", pero después de tres últimos años que han supuesto "un reto en forma de lesiones y cirugías".

