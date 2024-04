Nadal después de batir a De Miñaur: Siempre me levanto con la ilusión de vivir una tarde así

La leyenda del tenis mundial Rafael Nadal (512° del mundo) vivió una jornada de ensueño al batir al australiano Alex De Miñaur (11°), por 7-6(6) y 6-3, y clasificarse a tercera ronda del Masters 1.000 de Miami, en apenas el sexto partido que juega en más de 14 meses.

"Rafa" se mostró muy contento tras el compromiso y dijo a TVE: "Al final llevo muchos meses difíciles, no a nivel personal, pero sí a nivel profesional. Aún siempre pensando y levantándome con la ilusión de vivir una tarde así, así que muchísimas gracias a todos por hacerme sentir esto".

"Hay margen de mejora, pero día a día. Para mí significa mucho aparte de la victoria, haber podido jugar el partido entero. La semana pasada no lo pude hacer. Pude jugar un set competitivo y hoy he conseguido jugar más de dos horas y terminar con una victoria que me permite jugar en esta maravillosa pista una vez más", añadió.

También habló para Movistar +: "Momentos y momentos, son situaciones que sé que de esta manera son las últimas veces que las voy a vivir, pero llevo muchísimos meses muy duros, que muchos días lo veía un sin sentido seguir, pero siempre soñando con vivir una sensación así jugando en casa. Ha sido una tarde increíble".

Nadal, ahora, debe preparar el duelo ante el argentino Pedro Cachín (91°), a disputarse el lunes en horario por definir.