Rafael Nadal: “Es un buen momento pese a que los resultados no acompañen”

Hace pocos días Rafael Nadal se despidió del Masters 1000 de Madrid luego de caer con el checo Jiri Lehecka en octavos de final, en medio de declaraciones por esos días que su estado físico no era el óptimo, e incluso ponía una cuota de interrogante si estaría o no en Roland Garros.

En la víspera de su estreno en el Masters 1000 de Roma, Nadal dio alentadoras declaraciones respecto de cómo se encuentra. “Estuve varios días en casa descansando después de Madrid, vine a Roma y pude entrenarme. Es mi tercer torneo seguido y eso son buenas noticias. Tengo que seguir viendo día a día, pero estoy contento por cómo me siento”.

El momento de Rafael Nadal

Para el exnúmero uno del mundo del tenis lo relevante para él es que volvió a sentirse a gusto en una cancha: “es un buen momento pese a que los resultados no acompañen. Estoy disfrutando jugando. Soy feliz haciendo lo que hago. Cuando hablo de retirada, no es porque ya no sea feliz. Se trata de que el cuerpo no era capaz de jugar semanas seguidas, no era capaz de permitirme entrenar y disfrutar de los entrenamientos en el día a día”.

Nadal, que es el jugador más ganador del abierto de Roma con diez títulos, debutará este jueves en el court central del Foro Itálico a eso de las 7:00 de la mañana en horario de Chile (11:00 GMT), en el choque frente al belga Zizou Bergs (108 de la Atp) con quien nunca ha jugado.

Los chilenos pondrán especial mirada a lo que también acontezca en el partido siguiente, ya que del vencedor del lance entre el italiano Matteo Arnaldi (37 ATP) y el checo Tomas Machac (45 ATP) saldrá el rival de Nicolás Jarry en la segunda ronda.