Nadal y propuesta de Federer de unificar la ATP y la WTA: Estoy completamente de acuerdo

El tenista español Rafael Nadal aseguró estar de acuerdo con Roger Federer en su idea de unificar los circuitos ATP y WTA, como sugirió el suizo este miércoles para solventar problemas, aunque el hispano matiza que "además sería genial para salir de esta crisis mundial".

En un mensaje en las redes sociales, Nadal dice: "Hola Roger Federer. Como saben por nuestras charlas, estoy completamente de acuerdo en que sería genial salir de esta crisis mundial con la unión del tenis masculino y femenino en una sola organización".

La buena relación entre Nadal y Federer quedó una vez más demostrada en el directo que ambos protagonizaron este lunes. También en el acuerdo de ambos con el serbio Novak Djokovic sobre el fondo destinado a los tenistas de más bajo ránking que los organismos del tenis han acordado poner en práctica y que podía rondar los seis millones de euros.

Antes, la española Garbiñe Muguruza, la rumana Simona Halep, la suiza Belinda Bencic y el australiano Nick Kyrgios, mostraron su apoyo a la inciativa de Federer.

Más significativo fue el mensaje de la estadounidense Billie Jean King, una de las fundadoras y presidenta de la WTA.

La legendaria y veterana ex jugadora, ex capitana del equipo americano de la Copa Federación con 39 títulos del Grand Slam, entre individual, dobles y mixto, señaló: "Estoy de acuerdo, y lo he estado diciendo desde principios de los 70. Una sola voz, mujeres y hombres juntos, ha sido desde hace tiempo mi visión del tenis", dijo King.

"La WTA por sí sola siempre fue el Plan B. Me alegro de que estemos en la misma página. Hagamos que suceda", añadió.

Mira el mensaje de Nadal a Federer en Twitter:

Hey @rogerfederer as you know per our discussions I completely agree that it would be great to get out of this world crisis with the union of men's and women's tennis in one only organisation 🎾👍🏻 https://t.co/fTCfvMiU4G