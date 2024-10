Novak Djokovic dedicó un afectuoso mensaje a Rafael Nadal por su retiro

Una de las rivalidades más icónicas que ha tenido el tenis en toda su historia, sobre todo desde la Era Abierta, es la que sostuvieron el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal, ambos ya leyendas de este deporte.

La última vez que ambos se vieron las caras en una cancha fue en los Juegos Olímpicos de París 2024, cerrando así un historial de 60 encuentros jugados, con 31 victorias para el balcánico y 29 del manacorí.

Por ello, es que la noticia del retiro de Nadal del tenis profesional generó una ola de reacciones entre sus pares, siendo uno de ellos Djokovic, quien le dedicó un especial mensaje en sus redes sociales.

Djokovic reconoció la influencia de Rafael Nadal en el tenis

A través de su cuenta de Instagram, Djokovic publicó una serie de fotos junto a Nadal, en las que compartieron tanto dentro como fuera de la pista y en diferentes épocas de sus carreras.

"Rafa, un post no es suficiente para expresar el respeto que te tengo y lo que has hecho por nuestro deporte. Has inspirado a millones de niños a empezar a jugar al tenis y creo que ese es probablemente el mayor logro que cualquiera puede desear", comenzó expresando Nole.

"Su tenacidad, dedicación, espíritu de lucha se va a enseñar durante décadas. Tu legado vivirá para siempre. Solo tú sabes lo que tuviste que soportar para convertirte en un icono del tenis y del deporte en general. Gracias por llevarme al límite tantas veces en nuestra rivalidad que más me ha impactado como jugador", destacó el serbio en su posteo, generando ya nostalgia por uno de los enfrentamientos que serán más recordados en el circuito ATP.