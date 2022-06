Nick Kyrgios: Nadal es el mejor, tiene 22 Grand Slams

El tenista australiano Nick Kyrgios, unas de las grandes atracciones del torneo ATP 250 de Mallorca que comenzará la próxima semana en Santa Ponça (Calviá), aseguró que el español Rafael Nadal "es el mejor del 'Big Three', tiene 22 Grand Slams y los otros (el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic) 20".

Kyrgios, jugador número 78 del mundo, concedió una entrevista al diario Ultima Hora en la que abordó diversos aspectos de su carrera profesional.

"No entiendo que piensen eso de mí", respondió a una pregunta sobre su fama de "chico malo" del tenis.

"No creo que haga locuras en la pista. Tengo 27 años ahora y he estado jugando así desde que tenía 10. Siempre he sido muy emocional y ambicioso. No voy a cambiar. Porque pienso que los aficionados quieren ver partidos emocionantes e intensos. Si pierdes estarás enfadado. Es normal, es humano. Algunos lo muestran más y otros menos", añadió.