Rafael Nadal recibió una ovación en su primer entrenamiento en Roland Garros

El tenista español Rafael Nadal ya está en París donde el próximo domingo 26 de mayo dará comienzo una nueva edición de Roland-Garros.

El campeón en 14 ocasiones del torneo no quiso perder el tiempo y se ejercitó en la cancha Philippe-Chatrier durante la tarde de este lunes en su primer contacto con la arcilla del segundo Grand Slam de la temporada.

Al primer entrenamiento del oriundo de Mallorca asistieron cerca de 6.000 personas, en una clara demostración de respeto y admiración al gran tenista, rey absoluto de la tierra batida de París y del que se dice, puede ser su última participación en su torneo favorito.

