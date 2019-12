Rafael Nadal recordó su paso por Chile en 2013: Me sentí en casa y me encantaría volver

El tenista español Rafael Nadal (1° del ránking mundial) recordó su paso por nuestro país del año 2013, en donde participó en el ATP de Viña del Mar. El hispano en dicho torneo cayó en la final ante el argentino Horacio Zeballos.

En conversación con El Mercurio, el mallorquín dijo que "tengo muy buenos recuerdos de aquella visita. Era el primer torneo después de una lesión que me impidió jugar el Open de Australia y sin duda que sentí la cercanía del público y de la gente en Chile".

"Recuerdo que al aterrizar fuimos directamente al Palacio de La Moneda y tuve el honor de ser recibido por el Presidente de la República", afirmó.

Además, expresó que quedó fascinado con el recibimiento de los chilenos: "Estoy muy agradecido por todo el trato y me sentí verdaderamente en casa. La historia, cultura y lengua es muy importante y nos hace ser y estar muy cercanos. Me encantó Chile y su gente. Me encantaría volver".

El europeo también aprovechó de hablar sobre el crecimiento de Cristian Garin (33°), quien fue parte de su academia: "Precisamente lo conocí mejor durante aquel año en Viña del Mar, pasó un tiempo en la academia y creo que le sirvió también en su carrera. Estoy muy contento de haberlo tenido entre nosotros".

A su vez, el español recordó sus enfrentamientos con jugadores criollos y se refirió a sus pleitos con Fernando González: "Me ganó en los cuartos de final en 2007 de Melbourne y también tuve la ocasión de jugar la final de Roma, entre otras. Le pegaba fuerte a la bola".

"También jugué contra Nico Massú, y ahora lo veo bastante en los torneos dado que entrena a Dominic Thiem. Siempre es una alegría encontrarse", complementó.