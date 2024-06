Carlos Alcaraz suma un nuevo triunfo en Roland Garros y se citó con Sinner

Con el retiro de Novak Djokovic de Roland Garros el camino le queda despejado a sus escoltas en el ránking, y así como ya lo aprovechó Jannik Sinner, que se convirtió en el nuevo número del mundo, faltaba ver si Carlos Alcaraz (3º de la ATP) se subía a la posibilidad de coronarse campeón en Francia.

El español chocó por el paso a semifinales contra el griego Stefanos Tsitsipas (9º),ante quien tenía un registro impecable, pues las cinco veces que jugaron fueron todas en favor del ibérico.

'Carlitos' tuvo un primer set muy sólido y se lo llevo sin grandes contratiempos por 6-3. En la segunda manga tuvo quiebre, llegó a estar 3-0, pero el griego comenzó a emparejar y llegaron hasta el tie break, donde no pudo contra el hispano, que se llevó el desempate por 7-3.

El camino estaba pavimentado para el triunfo del oriundo de Murcia, salvo que Tsitsipas dijera lo contrario, porque ya no había margen de error, los que comenzó a cometer en el séptimo game, cuando estaba con ventaja de 30-0, pero de allí en adelante vino una andanada de equivocaciones, con dos dobles faltas en el mismo juego. Quiebre. 4-3 para Alcaraz, y la derrota pasó a ser sólo cosa de tiempo. 6-3; 7-6 (3) y 6-4 dijo el marcador final.

Ahora en semifinales Alcaraz enfrentará a Jannik Sinner, que por el momento que ambos viven es una suerte de final anticipada, y más aún entre ambos hay mucha paridad, ya que cada uno tiene cuatro triunfos en su haber cuando chocaron entre sí, y con la ausencia de Djokovic, Rafael Nadal, y el retiro de Roger Federer, son ellos los que se disputan el cetro del tenis mundial.

