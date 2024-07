Novak Djokovic ante Lorenzo Musetti va por una nueva final de Wimbledon

Novak Djokovic (2º de la Atp), luego de ser operado tras su participación en Roland Garros, volvió con todo al circuito y busca acceder a su décima final en Wimbledon, pero para ello tiene como escollo al italiano Lorenzo Musetti (25º), que también desea hacer historia en la Catedral del Tenis.

En el caso del serbio llega a esta semifinal luego que el Australiano Alex de Miñaur (9º) no se presentó por lesión en los cuartos de final, mientras Musetti tuvo un extenso partido con Taylor Fritz (12º).

The final four is set.



Who will progress to the gentlemen’s singles final? 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/QVnYU1Zbjr