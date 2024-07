Novak Djokovic no tuvo ni que vestirse para avanzar a semifinales de Wimbledon

El cuadro de varones de Wimbledon ya conocía que Carlos Alcaraz (3º de la ATP) y Daniil Medveded (5º) estaban en la ronda de semifinales, y faltaba conocer a quienes se impondrían en la jornada de este miércoles 10 de julio, donde destacaba el duelo del exnúmero uno del mundo Novak Djokovic (2º) frente al australiano Alex de Miñaur (9º).

El encuentro prometía, ya que el oceánico llegaba en buen momento en el circuito sobre césped, sólo hacía un par de semanas había ganado en 's-Hertogenbosch, y ante Nole tenía un registro aceptable, ya que de tres duelos estaba 2-1 abajo.

El triunfo de Alex de Miñaur sobre el francés Artur Fils (34º), que pudo traer la máxima alegría por inscribirse en los octavos de final, dejó una imagen preocupante, ya que en el último punto se exigió al máximo, cojeó de inmediato y apenas celebró, lo que terminó siendo premonitorio.

A de Minaur masterclass 👿



The Australian reaches the last eight at #Wimbledon for the first time, defeating Arthur Fils 6-2, 6-4, 4-6, 6-3 with a dazzling display of grass court tennis 🎾 pic.twitter.com/1ElcXEXFCK