Carlos Alcaraz logra un hito al acceder a las semifinales de Wimbledon

El tenista español Carlos Alcaraz, número tres de la ATP, supo reaccionar este martes para acceder a las semifinales del torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, al superar por parciales de 5-7, 6-4, 6-2 y 6-2 al estadounidense Tommy Paul (13°).

El vigente campeón del certamen inglés debió batallar por tres horas y 10 minutos para doblegar a un jugador norteamericano que venía con buenas sensaciones en césped y al que le ha costado derrotar en sus últimos enfrentamientos.

Ahora, en su camino a una nueva final en Wimbledon Alcaraz deberá enfrentar al cabeza de serie número cinco, el ruso Daniil Medvedev, que en esta jornada eliminó al italiano Jannik Sinner.

Con este triunfo sobre Tommy Paul, Carlos Alcaraz igualó en Wimbledon a Rafael Nadal y Novak Djokovic con seis semifinales en torneos de Grand Slam con 21 años o menos.

Alcaraz reparte sus seis semifinales de Grand Slam con dos presencias en esta ronda tanto en Roland Garros (2023, 2024 campeón), Wimbledon (2023 campeón, 2024) y US Open (2022 campeón, 2023).

De paso, se convirtió en el tercer jugador de su país que consigue presentarse en semifinales del torneo en múltiples ocasiones, junto a Rafael Nadal (ocho presencias) y Manuel Santana (2).

Además, el murciano igualó a su entrenador Juan Carlos Ferrero y a David Ferrer con seis participaciones en las semifinales de un torneo de Grand Slam, colocándose en la tercera posición histórica entre los jugadores españoles.

