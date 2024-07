Taylor Fritz vs Lorenzo Musetti: Una batalla dura en Wimbledon, hasta que a uno de ellos se le acabó la energía

El partido entre el estadounidense Taylor Fritz (12º del ranking de la Atp) y el italiano Lorenzo Musetti (25º) por los cuartos de final de Wimbledon, terminó siendo el único de esta jornada en la competencia de varones, ya que Novak Djokovic (2º) accedió a semifinales porque el australiano Alex de Miñaur (9º) no pudo presentarse por lesión.

En el primer set el norteamericano jugó a gran nivel y no le dio opción alguna a Musetti, que todavía no entraba en ritmo con sus talentosos tiros, por lo que el 6-3 favorable a Fritz no extrañó a los concurrentes al court 1 del All England Lawn Tennis.

La batalla de Fritz y Musetti duró hasta que a uno se le acabó la energía

En segundo set, Musetti comenzó a acertar cada vez más sus golpes, pero Fritz no bajaba el nivel, por lo que el tie break pasó a ser el destino lógico para ambos. Y allí el italiano sacó ventajas de 7-5. Esto le hizo subir aún más su rendimiento, y se llevó el tercer parcial con amplitud por 6-2. Parecía encaminado al triunfo, pero en el octavo game de la cuarta manga el estadounidense logró un quiebre y extendió la lucha luego de ganar 6-3 hasta el último set.

En el episodio decisivo, Musetti se sacudió de inmediato de cualquier posibilidad que le diera más chances a Fritz, y éste se notó cansado, mientras el italiano empezó a desplegar un juego de gran calidad, se puso incluso 5-0 arriba.

Y un descuento de su rival sirvió simplemente para maquillar este último capítulo porque Musetti supo que a Fritz se la había acabado la energía, en incluso previo al match point se cayó, que fue la antesala de la victoria del italiano por 6-1 luego de tres horas y 27 minutos, y lograr el paso a semifinales donde lo espera Novak Djokovic.