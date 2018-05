Christian Garín y derrota en Roland Garros: Es triste perder en la qualy

El tenista chileno Christian Garín cayó en primera ronda de la qualy de Roland Garros frente al brasileño Rogerio Dutra da Silva y tras el encuentro analizó su desempeño y los motivos de su derrota en el segundo Grand Slam del año.

"En el primer set tuve todo para ganar. Tuve demasiada mala suerte o el otro quizás mucha suerte. En el tie-break tuve un 5-1 y no lo aproveché, y después él se soltó y empezó a jugar mejor", fue la primera reflexión de Garín en diálogo con la corresponsal de Al Aire Libre, Gabriela Bravo.

"Es triste perder en la qualy, pero lo único que me queda es seguir compitiendo como lo vengo haciendo", añadió Garín quien la semana pasada llegó a la final en el challenger de Portugal.

Sobre el rendimiento de su rival, el iquiqueño aseguró que "no puedo quitarle mérito, lleva muchos años años en el circuito y no es un rival fácil de ganarle. El jugó bien, pero también, yo me equivoqué bastante,

"En el segundo set tuve mucha chance en muchos games y no pude aprovechar, y él tuvo una y la jugó bien, fue un partido que pude haber ganado y no se me dieron las condiciones para ganar".

Finalmente, destacó que "Roland Garros me gusta mucho, es un torneo que he jugado un par de veces y el próximo año espero entrar directo al cuadro principal. Ahora quiero recargar las pilas y enfrentar bien la segunda parte del año.