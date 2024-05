Dominic Thiem: El adiós de Roland Garros con un homenaje de por medio

Dominic Thiem (131º de la ATP) no ha podido revalidar las actuaciones que lo llevaron a ser el tercer mejor jugador del planeta, y el expupilo de Nicolás Massú anunció que se retira al término de la temporada, aunque quería dejar una mejor imagen en Roland Garros, uno de sus torneos predilectos.

Thiem, que no fue incluido con una wild car en el cuadro principal del abierto parisino, había reconocido que le parecía lo correcto.

“Honestamente, he tenido mucho tiempo para tener un buen ranking. Tuve suficientes torneos y suficiente tiempo para subir en el ranking y no lo hice, así que no lo merecía, está bien”, dijo por lo que debió luchar desde el cuadro principal para acceder a la ronda definitiva del Grand Salm de Francia.

El primer obstáculo lo salvó ante el italiano Franco Agamenone (228º), aunque con muchas dificultades, pues lo venció en tres sets por parciales de 3-6; 6-3 y 6-2. Y quedaba saber si la llave de este miércoles podría ser sorteada ante el finlandés Otto Virtanen (156º), cuyo ranking es más similar al del austriaco.

La respuesta llegó, y fue dura para Thiem. 6-3 y 7-5 marcaron su eliminación, en uno de los torneos que él siempre señaló era de sus preferidos, por lo mismo la organización le homenajeó con un presente, pues, con su anunciado retiro, esta será su última vez en las canchas de Roland Garros. Al menos como jugador.