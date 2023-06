Gael Monfils se bajó de Roland Garros un día después de su épica remontada

El francés Gael Monfils, 394° en el ranking y exnúmero seis del mundo, se bajó del torneo de Roland Garros por una lesión en la muñeca, un día después de haber protagonizado una épica remontada en la primera ronda contra el argentino Sebastián Báez (42°).

La retirada supone la clasificación para tercera ronda de su rival, el danés Holger Rune, sexto favorito.

El tenista parisiense reveló que sintió dolor en la muñeca durante el partido contra Báez, pero que con la adrenalina pudo soportarlo.

Sin embargo, continuó a lo largo del día y se intensificó en los entrenamientos, por lo que fue sometido a una ecografía, que no revelo nada y, posteriormente, a una resonancia magnética, en la que se vio una rotura parcial.

Los médicos le recomendaron que no jugara.

"Todavía lo estoy digiriendo, me lo han dicho hace media hora, el problema no es que me retire, es que no sé cuantos Roland Garros me quedan", dijo visiblemente afectado el tenista de 36 años.