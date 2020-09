Kiki Bertens salió en silla de ruedas de la cancha tras su victoria en Roland Garros

Este miércoles la tenista holandesa Kiki Bertens (8ª de la WTA) vivió una jornada que nunca olvidará en Roland Garros, puesto que superó en más de tres horas a la ex finalista del torneo Sara Errani (150ª), quien fue top 5, colapsó y se fue en silla de ruedas de la cancha.

La raqueta neerlandesa se impuso en un intenso compromiso que tuvo 24 quiebres de servicio y que se llevó en 7-6(5), 3-6, 7-9, luego de 3h11' de partido.

Una vez concluido el duelo, Bertens cayó al piso y entró en colapso, por lo cual tuvo que recibir tratamiento fisiológico y luego se la llevaron en silla de ruedas, dejando dramáticas imágenes

Sara Errani, muy ofuscada, insultó a su rival luego del episodio.

Bertes jugará en la próxima ronda contra la checa Katerina Siniakova (61ª).

8 minutes after collapsing onto the ground, sobbing in her chair and then receiving long treatment with the physio and her team, Bertens was taken away in a wheelchair.



After hitting a ball into the stands, Errani left the court screaming "vaffanculo". Drama-free match. pic.twitter.com/HHZv3hH5tN — Tumaini Carayol (@tumcarayol) September 30, 2020

#RG20 | La factura de una victoria en 3h11min. Kiki Bertens abandona la Pista 14 en silla de ruedas y a lágrima viva. En dos días tiene otro partido, veremos si llega pic.twitter.com/wHqfBW8vEL — Fernando Murciego (@fermurciego) September 30, 2020