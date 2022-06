Sigue en vivo y online los resultados de este miércoles en Roland Garros, segundo Grand Slam del año.

Cuadro masculino

- Andrey Rublev vs. Marin Cilic (CRO), tercer set: 7-5, 3-6, 4-6

- Casper Ruud (NOR) vs. Holger Rune (NOR), 14:45 horas.

Cuadro femenino

- Iga Swiatek (POL) venció a Jessica Pegula (EE.UU.) por 6-3 y 6-2.

- Daria Kasatkina a Veronika Kudermetova (RCH) por 6-4 y 7-6(5).