Este viernes se juegan los partidos correspondientes a las semifinales del cuadro masculino en Roland Garros.

Sigue los resultados en vivo y online por AlAireLibre.cl:

- Rafael Nadal (ESP) vs. Alexander Zverev (ALE), primer set, 0-0

- Casper Ruud (NOR) vs. Marin Cilic (CRO), no antes de las 11:30 horas.