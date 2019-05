Mónica Puig recuperó su agresividad a tiempo para avanzar en Roland Garros

La tenista puertorriqueña Mónica Puig (59a de la WTA) venció y convenció en su estreno este martes sobre la arcilla de Roland Garros, con un triunfo sobre la belga Kristen Flipkens (64a) que sólo vio en peligro cuando olvidó la agresividad de su juego.

En una hora y 28 minutos, por 6-1 y 7-5, la boricua de 25 años derrotó sin contemplaciones a Flipkens (33 años) tras un primer set excelso y una segunda manga en la que supo ser resolutiva cuando peor estaban las cosas.

Porque hubo un momento en el que todo parecía dirigido al set de desempate.

Tras haber comenzado la segunda manga en la misma línea que la primera, 3-0 arriba en el marcador, Puig se vino abajo y la belga lo aprovechó para darle la vuelta y colocarse con un 5-4 y servicio para ganar el set.

Fue en ese momento cuando la puertorriqueña reconectó con su juego del principio y frenó en seco la remontada de Flipkens, que solo pudo testimoniar el pase de Puig a la segunda ronda.

"Cuando estaba arriba 3-0 empecé a ser mas pasiva y eso me puso en una situación difícil, porque su juego es precisamente no dejarte hacer el tuyo. En esos momentos volví a ser agresiva y a no dejarle que me dictara mi juego", reflexionó Puig tras el partido.

Para la tenista, su adversaria de este martes es "una jugadora con mucha experiencia" y contó además con el apoyo del público, lo que le permitió levantarse en un partido que tenía prácticamente perdido a mediados del segundo set.

¿Le molesta a Puig que la gente apoye a su rival? "No, no, yo también he tenido mis instantes cuando el público estaba a mi favor. Bélgica está aquí al lado, no me sorprende que vengan aficionados a apoyar a su jugadora".

Después de no haber podido participar en el abierto parisino el año pasado -"tuve que verlo por televisión desde la camilla, con lágrimas en los ojos"-, Puig no se marca objetivos en esta edición más allá de disfrutar de nuevo sobre la cancha de arcilla de Roland Garros.

"He venido a luchar, a no darme nunca por vencida. Voy a hacer todo lo que haga falta sobre la cancha. Además, vengo con un nuevo equipo", aseguró.

En segunda ronda, Puig se enfrentará a la rusa Daria Kasatkina (21a), que batió por 6-2 y 6-3 a la italiana Jasmine Paolini (201a), procedente de la fase previa. La puertorriqueña no quería ni siquiera mirar el cuadro: tan solo disfrutar de su victoria y reposar para su próximo desafío.