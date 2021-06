Novak Djokovic hizo valer su favoritismo y arrasó con Berankis en Roland Garros

El serbio Novak Djokovic (1° de la ATP) mostró su mejor repertorio de golpes para vencer con solidez al lituano Ricardas Berankis (93°) y avanzar a los octavos de final de Roland Garros.

En la arcilla parisina, el nacido en Belgrado sigue sin ceder sets y hoy sábado no fue la excepción al derrotar al tenista báltico por 6-1, 6-4 y 6-1 en apenas una hora y 34 minutos.

En la siguiente ronda, el número uno del orbe buscará su paso a los cuartos de final ante el italiano Lorenzo Musetti (76°), quien venció a su compatriota Marco Cecchinato (83°) por 3-6, 6-4, 6-3, 3-6 y 6-3.

