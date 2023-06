Novak Djokovic: "No concibo un Grand Slam sin escándalos, quizá es lo que me motiva"

El serbio Novak Djokovic, número dos del ranking mundial, aseguró que no reniega de las palabras sobre Kosovo que pronunció hace unos días en Roland Garros y que generaron una gran polémica, al tiempo que señaló que no concibe un Grand Slam sin polémica y que "quizá" eso es lo que le motiva.

"No tengo problemas para decir las cosas, no lo voy a repetir porque todo el mundo ya lo escuchó y lo ha publicado. Sé que hay gente que no está de acuerdo con ello, pero para mi era importante decirlo", señaló el tenista tras lograr el pase a tercera ronda de Roland Garros por 18 vez en su carrera.

"¡Kosovo es el corazón de Serbia! Alto a la violencia", escribió el jugador en la cámara que el torneo pone a disposición de los ganadores en la pista central para enviar algún mensaje al acabar sus partidos tras superar la primera ronda.

Palabras que luego ratificó en sala de prensa donde dijo sentir "una responsabilidad como persona pública" y como "hijo de una persona nacida en Kosovo" de apoyar a los serbokosovares, en situación de tensión con las autoridades del territorio que en 2008 declaró su independencia, no reconocida por Belgrado y por muchos otros países.

Este miércoles, el serbio no quiso aportar más leña al fuego, pero aseguró: "No sé lo que es un Grand Slam sin polémicas, quizá eso es lo que me motiva".

El jugador no quiso responder a la ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Catera, que en una entrevista radiofónica consideró "inapropiado" el comentario del tenista y aseguró que "no tiene que repetirse".