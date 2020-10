Palmarés de Nadal: Logró su vigésimo título de Grand Slam y el decimotercero en Roland Garros

Este domingo, Rafael Nadal aplastó al serbio Novak Djokovic en la gran final de Roland Garros, en la cual alcanzó su título número 20 de Grand Slam, igualando a Roger Federer, y el decimotercero en el certamen parisino, lo que le erige como uno de los tenistas más ganadores de la historia.

Además, el mallorquín llegó a los 85 trofeos en el circuito ATP a sus 34 años de edad.

Revisa el palmarés de Rafael Nadal:

Títulos (85)

Grand Slams (20):

2005 Roland Garros

2006 Roland Garros

2007 Roland Garros

2008 Roland Garros

2008 Wimbledon

2009 Australian Open

2010 Roland Garros

2010 Wimbledon

2010 US Open

2011 Roland Garros

2012 Roland Garros

2013 Roland Garros

2013 US Open

2014 Roland Garros

2017 Roland Garros

2017 US Open

2018 Roland Garros

2019 Roland Garros 2019 Us Open 2020 Roland Garros

Masters 1.000 (35)

2005 Montecarlo

2005 Roma

2005 Montreal

2005 Madrid

2006 Montecarlo

2006 Roma

2007 Indian Wells

2007 Montecarlo

2007 Roma

2008 Montecarlo

2008 Hamburgo

2008 Toronto

2009 Indian Wells

2009 Montecarlo

2009 Roma

2010 Montecarlo

2010 Roma

2010 Madrid

2011 Montecarlo

2012 Montecarlo

2012 Roma

2013 Indian Wells

2013 Madrid

2013 Roma

2013 Montreal

2013 Cincinnati

2014 Madrid

2016 Montecarlo

2017 Montecarlo

2017 Madrid

2018 Montecarlo

2018 Roma

2018 Toronto

2019 Roma

2019 Montreal

ATP 500

2005 Acapulco

2005 Barcelona

2005 Stuttgart

2006 Dubái

2006 Barcelona

2007 Barcelona

2007 Stuttgart

2008 Barcelona

2009 Barcelona

2010 Tokio

2011 Barcelona

2012 Barcelona

2013 Acapulco

2013 Barcelona

2014 Río de Janeiro

2015 Hamburgo

2016 Barcelona

2017 Barcelona

2017 Beijing (2)

2018 Barcelona 2020 Acapulco

ATP 250

2004 Sopot

2005 Costa Do Sauipe

2005 Bastad

2005 Beijing

2008 Queen's

2013 São Paulo

2014 Doha

2015 Buenos Aires

2015 Stuttgart

Copa Davis (4)

2004

2008

2009

2012