Rafael Nadal aceleró a tiempo para vencer a Schwartzman y avanzar a semifinales

El tenista español Rafael Nadal (3° de la ATP) aceleró a tiempo para vencer en cuatro sets al argentino Diego Schwartzman (10°) en los cuartos de final de Roland Garros y situarse nuevamente en las semifinales del torneo más importante que se juega sobre arcilla.

Luego de encontrar algo de resistencia en el sudamericano, el ex número uno del mundo mejoró y terminó imponiéndose de manera cómoda por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-0 en un partido que se prolongó por dos horas y 48 minutos.

Si bien el trasandino tuvo sus oportunidades, finalmente el ganador de 21 torneos de Grand Slam terminó pasando por encima gracias a la potencia de sus golpes.

Por un cupo en la final, Nadal se verá las caras ante el vencedor del partido entre el serbio Novak Djokovic (1°) y el italiano Matteo Berrettini (9°).

1️⃣0️⃣5️⃣ wins (& counting...)@RafaelNadal clinches a hard-fought win over Schwartzman 6-3, 4-6, 6-4, 6-0. He'll face Djokovic or Berretini in his 14th #RolandGarros SF 👊 pic.twitter.com/GAf9kjOkfz