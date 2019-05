Roger Federer comenzó en París su preparación para Roland Garros

El suizo Roger Federer pisó este martes la arcilla de Roland Garros para entrenarse, cuatro años después de su última participación en el Grand Slam de París, que comenzará el próximo domingo.

It's like he never left...@rogerfederer was back on Court Philippe-Chatrier this morning in preparation for his first Roland-Garros tournament in 4 years...#RG19 pic.twitter.com/rKi7a6EfuE