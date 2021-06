Roger Federer decidió no jugar los octavos de final ante Berrettini

El suizo Roger Federer anunció este domingo que no disputará su partido de octavos de final de Roland Garros contra el italiano Matteo Berrettini, quien automáticamente se transformará en el primer cuartofinalista del torneo.

"Es importante que escuche a mi cuerpo y no vaya demasiado deprisa en el retorno a la competición. Estoy feliz de mis tres triunfos. No hay nada mejor que el sentimiento de retorno a las pistas", aseguró el suizo en un comunicado difundido por la organización.

Federer dejó abierta la puerta a la retirada tras haber pasado a octavos en un partido de tres horas y media contra el alemán Dominik Koepfer, y finalmente decidió restarse del duelo ante el italiano, quien llegará descansando al duelo que jugará ante el vencedor que disputarán este lunes Novak Djokovic y su compatriota Lorenzo Musetti.

The Roland-Garros tournament organisers have learned that Roger Federer has withdrawn from the fourth round of the tournament. #RolandGarros pic.twitter.com/BncPpTLUzl