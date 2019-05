Roger Federer se estrenó con un contundente triunfo en su retorno a Roland Garros

Un contundente debut tuvo el suizo Roger Federer (3° del ránking mundial) en su retorno a Roland Garros, después de tres años de ausencia, al derrotar en tres sets al italiano Lorenzo Sonego (73°) en la primera ronda del certamen.

Luego de una hora y 43 minutos de partido, el helvético se impuso en parciales de 6-2, 6-4 y 6-4.

También Federer pudo demostrar que dejó atrás los problemas físicos que lo mermaron en el pasado Masters de Roma, doblegando a un rival que no le puso mayores problemas.

Su rival en la segunda fase del torneo será el alemán Oscar Otte (145°), proveniente de la qualy, y que dejó en el camino a Malek Jaziri (94°) por 6-3, 6-1, 4-6 y 6-0.

3 years, 11 months and 25 days later…



Good to have you back!#RG19 pic.twitter.com/6PNYcrBBo5