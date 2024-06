Sorpresa en Roland Garros: Cae uno de los favoritos y se logra un hito luego de 20 años

Roland Garros entra en la segunda semana de competencias, y con ello las instancias decisivas, que en el cuadro de varones hasta ahora no había tenido grandes sorpresas.

Los octavos de final comenzaron este domingo 2 de junio, y ya sacaron pasajes a la ronda de cuartos Carlos Alcaraz (3° de la ATP), Stefanos Tsitsipas (9º), Grigor Dimitrov (10º) y Jannik Sinner (2º), todos ellos ubicados en el top ten del tenis mundial.

Pero el tenis siempre tiene deparada una sorpresa.

El primer partido de esta jornada de lunes tuvo en la pista Suzanne-Lenglen al ruso Daniil Medvedev (5º) frente al australiano Alex de Miñaur (11º), que vio como el europeo se llevó el primer set por 6-4.

Todo parecía llevar al camino de su paso a los cuartos de final, y dejar en el olvido de desastrosa caída que tuvo el 2023 cuando cayó en primera ronda frente al brasileño Thiago Seybot Wild, pero De Miñaur comenzó a golpear con más peso, con tiros más ajustados y descolocó a Medvedev, para emparejar las acciones con un categórico 6-2 en el segundo set.

¿Sorpresa? La respuesta es no de parte del oceánico, que en el tercer capítulo le propinó un 6-1. Y ya el partido estaba en su terreno propicio, por lo que siguió su cometido, ganó el cuarto parcial y se quedó con el match por 4-6; 6-2: 6-1 y 6-3 en una faena de dos horas y 49 minutos.

La eliminación de Medvedev es la primera de un top cinco en esta edición de Roland Garros, y que ratifica esta eterna relación que tiene “el loco Daniil” con la arcilla, superficie que ha señalado en más de una oportunidad que no le acomoda.

El paso de Alex de Miñaur a los cuartos de final, donde espera al vencedor del enfrentamiento del Alexander Zverev y el danés Holger Rune (13º), tiene un registro histórico como añadido, ya que es el primer australiano en 20 años en acceder a esta instancia.

El último que llegó a la ronda de los ocho mejores fue el exnúmero uno del mundo Lleyton Hewitt, que perdió en la edición del 2004 frente al argentino Gastón Gaudio, que a la postre fue el campeón del Grand Slam parisino.

