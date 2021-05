Stefanos Tsitsipas doblegó a Jeremy Chardy y avanzó con paso firme en Roland Garros

El tenista griego Stefanos Tsitsipas, quinto en el ranking mundial, avanzó con paso firme a la segunda ronda de Roland Garros, al batir en sets corridos al local Jeremy Chardy (58°).

En poco más de dos horas, el ateniense se impuso por 7-6(6), 6-3 y 6-1 en la cancha "Philippe Chatrier".

En la siguiente fase, Tsitsipas enfrentará al ganador del duelo entre Sebastian Korda (63°) y Pedro Martínez (102°), quienes jugarán este lunes.

No stress Stef 😅@steftsitsipas dismisses Chardy 7-6(6), 6-3, 6-1. He awaits the the winner of Korda/Martinez.#RolandGarros pic.twitter.com/lR205PxHll