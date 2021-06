Tamara Zidansek venció a Badosa y es la primera semifinalista en Roland Garros

La eslovena Tamara Zidansek (85° de la WTA) volvió a sorprender en el cuadro femenino de Roland Garros para instalarse en las semifinales del certamen luego de vencer este martes a la española Paula Badosa (35°).

La centroeuropea se impuso por 7-5, 4-6 y 8-6 en un maratónico partido de dos horas y 29 minutos, y que inclinó a favor de Zidansek con un quiebre en el 14° juego del tercer parcial.

Era un duelo entre dos neófitas de cuartos de final un Gran Slam y la eslovena se mostró más segura con sus golpes, más agresiva que la española, quien terminó desperdiciando sus oportunidades.

La rival de Zidansek en semifinales será la ganadora del duelo entre la kazaja Elena Rybakina (22°) y la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (32°).

Unstoppable 🚀



World No. 85 Tamara Zidansek had previously never reached R3 at a major. She’s now a Grand Slam *semi-finalist* with a 7-5, 4-6, 8-6 takedown of No.33 seed Paula Badosa. #RolandGarros pic.twitter.com/ef0xgCQgsN